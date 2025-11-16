Concepción del Uruguay: Tras persecución, detuvieron a dos sujetos con elementos robados en su poder

Según se confirmó a Génesis24, una rápida coordinación entre la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la Sección Motorizada y la Comisaría Tercera permitió la aprehensión de dos sujetos que acababan de cometer un robo, siendo encontrados en posesión de una gran cantidad de electrodomésticos sustraídos.

El operativo se activó alrededor de las 21:10 horas, luego de que el Comando Radioeléctrico recibiera un llamado que alertaba sobre dos sujetos corriendo en la intersección de Baldoni y Santa Teresita, transportando electrodomésticos.

Diferentes móviles se replegaron de inmediato para la búsqueda. Al circular por calle Ana Urquiza de Victorica y llegar a Don Bosco, el personal de Motorizada y de Investigaciones quienes interceptaron a dos hombres mayores quienes fueron identificados.

Los sujetos llevaban consigo múltiples elementos de dudosa procedencia, procediéndose a su secuestro, que incluía: una pantalla LED marca SANYO, una Notebook de color negra, un celular marca iPhone color rosado, una Tablet de color negro, un monitor de computadora marca LG, otras prendas y un prolongador.

Las tareas investigativas posteriores permitieron dar con el damnificado y propietario de los elementos, quien constató que los ladrones habían ingresado a su domicilio forzando las persianas de una puerta balcón del fondo de la casa.

La Fiscal en Turno, Dra. Denise Caraballo, dispuso el alojamiento de ambos detenidos en la Alcaidía de Comisaría Primera por el delito de Robo.

En el lugar del hecho, la División Policía Científica realizó pericias, logrando levantar tres vestigios dactilares que serán vitales para la causa. El denunciante fue trasladado a la dependencia para formalizar la denuncia correspondiente.

