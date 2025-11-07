Inauguraron una pista de adiestramiento canino para búsqueda de estupefacientes y control penitenciario

Se trata del primer parque de entrenamiento para perros del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, un espacio destinado al entrenamiento, la recreación y el bienestar de los canes.

«Estamos muy contentos de ver a nuestros perros felices. Ellos colaboran activamente en la tarea de seguridad y merecen un lugar adecuado para su entrenamiento y recreación», explicó el ministro Roncaglia durante la presentación del parque en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

En cuanto a los canes, Roncaglia mencionó: «Ellos colaboran activamente en los operativos de control y requisas de la Unidad y la forma de aprender es mediante el juego y la recreación».

Por su parte, el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, destacó la importancia para la institución de incorporar un nuevo espacio de formación y capacitación para canes. «Los perros son parte esencial del trabajo penitenciario que permite reforzar la seguridad», subrayó.

Estuvieron presentes, además, la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora; el jefe de Policía, Claudio González; e integrantes de la plana mayor del Servicio Penitenciario.