Estudiantes entrerrianos se destacaron en la Feria Nacional de Educación, en Cafayate

La Feria congregó presentaciones pertenecientes a todos los niveles y modalidades educativas, en el marco de las fases tres y cuatro, centradas en los ejes de Ciencias y Escuelas de Régimen Especial (Steam). Los espacios de exposición recibieron la visita de cientos de estudiantes, docentes, familias y público en general, que pudieron conocer los trabajos seleccionados por su calidad, innovación y potencial educativo.

Los proyectos entrerrianos llegaron a esta instancia nacional tras superar las etapas escolares y regionales, que reunieron más de mil propuestas de toda la provincia. Entre ellos se destacan: «Una mirada que transforma», de la Escuela Privada Nº133 Nazareth, de Gualeguaychú; «Puentes culturales», de la Escuela Primaria Nº1 Vicente López y Planes, de Federal; «¿Cuánta agua hay en tu camiseta?», del Instituto Privado D-254 El Redentor, de San Salvador; y «Lolium perenne como fibra textil», del Instituto Privado D-243 Profesora José María R. Gelos, de Gualeguaychú.

Cada uno de estos trabajos aborda problemáticas ambientales, culturales y sociales con una mirada científica y comprometida, reflejando la creatividad y el compromiso de los estudiantes entrerrianos.

En esta oportunidad, el proyecto «Una mirada que transforma», expuesto por la docente asesora Karen Aguilar, en representación de sus estudiantes de Nivel Inicial de la Escuela Privada Nº133 Nazareth, de Gualeguaychú, recibió una Mención Especial por parte de la Secretaría de Educación de la Nación, destacando la calidad y valoración de su propuesta.

Además, Entre Ríos participó en dos instancias complementarias. En el Desafío Educativo, la dupla docente-estudiante de la Escuela Primaria Nº76 Soldado Javier Gómez, de Gualeguay, representó a la provincia con una propuesta centrada en «La Energía», promoviendo la reflexión sobre el uso responsable y sostenible de los recursos energéticos.

Por otro lado, en el Proyecto Temático para Nivel Inicial, la provincia estuvo representada por «El carpincho y el lugar donde vive», de la Escuela Primaria Nº9 Brigadier General Justo José de Urquiza, de Aldea Brasilera, departamento Diamante. Este valioso trabajo, que invita a los más pequeños a conocer y valorar la biodiversidad entrerriana y su entorno natural, fue reconocido por la Secretaría de Educación de la Nación, junto con todos los proyectos temáticos presentes en esta instancia, lo que subraya la calidad pedagógica y el compromiso con el aprendizaje surgido desde un aula entrerriana.

La delegación fue acompañada por el equipo de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del Consejo General de Educación (CGE), que destacó el rol de los docentes evaluadores, encargados de realizar una valoración integral y formativa de los proyectos. En esta oportunidad, acompañaron a la referente provincial de Evaluación, Rocío Zapata, las profesoras Melisa Núñez (de Nogoyá), Elizabeth Lehner (María Grande) e Ivana Péndola (San José), quienes integraron la Comisión Nacional de Evaluación.

Desde el CGE resaltaron que la participación entrerriana en esta feria nacional constituye un valioso espacio de aprendizaje, intercambio y crecimiento para toda la comunidad educativa. La Feria Nacional es organizada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, junto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, a través de la Subsecretaría de Educación y el Programa de Popularización de la Ciencia y la Tecnología (Propacyt). Su objetivo es fomentar el aprendizaje significativo y la curiosidad científica entre niños, adolescentes y docentes de todo el país.