Imputaron al autor del crimen en Larroque y cumplirá preventiva en la cárcel

Hernán Morales fue imputado por el crimen de Raúl Alfredo Scherer y cumplirá la prisión preventiva por 90 días en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.
El juez de garantías otorgó prisión preventiva por 90 días para Hernán Morales, de 29 años, acusado del homicidio de Raúl Alfredo Scherer, de 63 años, ocurrido en la madrugada del domingo 2 de noviembre en la localidad de Las Mercedes.
Morales se encontraba internado en el Hospital Centenario desde el mismo domingo en que sucedieron los hechos en la casa de Scherer, en Las Mercedes, jurisdicción de Dos Hermanas, a unos 20 kilómetros de Larroque y a unos 45 de Gualeguaychú.
La agresión en la cabeza que recibió para desarmarlo, lo llevó a permanecer varios días internado en la Terapia Intensiva a modo precautorio. Su padrastro lo había golpeado con un fierro de un metro que había en el lugar para evitar que siguiera disparando, en medio de un escenario que terminó con la vida de Raúl Scherer.
Finalmente, el jueves se le otorgó el alta médica, pero la fiscal Emilce Rivollier esperó hasta la mañana de este viernes para realizar la indagatoria. Esa audiencia culminó poco antes de las 10 y Morales decidió adecuarse al derecho de no declarar. Más tarde, poco después de las 11 se realizó en el Juzgado de Garantías de Ignacio Telenta la audiencia para definir su situación procesal y el magistrado ordenó que permanezca detenido por 90 días.
A raíz de un hecho que protagonizó Juan Pablo Franchi, un recluso que escapó de la alcaidía de Concordia, mató a un policía y luego se suicidó en un hotel de Colón al verse rodeado por la Policía, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dispuso en una Acordada del 2015 que las personas con prisión preventiva no pueden permanecer más de 30 días en dependencias policiales. Por esta normativa, Telenta dispuso que Morales sea trasladado a la brevedad a la Unidad Penal 9 para cumplir en ese lugar la medida preventiva mientras se avanza en la Investigación Penal Preparatoria.
La fiscal Rivollier lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma. Se trata de una figura que prevé una pena de prisión efectiva entre los 8 y los 25 años. Morales, de 29 años, tiene como único antecedente una causa por delitos contra la propiedad de hace varios años y luego denuncias por causas de violencia de género, que fueron radicados por su anterior pareja y con quien inició la discusión en la fiesta familiar del sábado que terminó con el homicidio del dueño de casa.
La Investigación Penal Preparatoria ha avanzado con la toma de declaraciones de muchas de las personas que esa madrugada estuvieron presentes en la celebración y fueron testigos de cómo se desarrollaron los hechos. Entre ellos, el hijo de la víctima, que también fue amenazado de muerte por Morales, y el padrastro del imputado, que lo golpeó con el fierro porque “estaban todos en peligro”.
A la Fiscal aún le resta tomar varias testimoniales más, además de realizar la pericia psiquiátrica al imputado, y pericias sobre el arma y otros informes, que servirán para engrosar las pruebas que serán presentadas en el juicio oral. (El Argentino)