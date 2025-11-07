Ruta 39: Camión quedó varado sobre la banquina y generó la interrupción parcial del tránsito

Durante la tarde de este viernes, la Ruta Provincial N° 39, a la altura de la localidad de Rocamora, registró una interrupción parcial del tránsito que se prolongó por poco más de una hora.

El incidente se produjo cuando un camión Scania con acoplado, conducido por un hombre oriundo de la provincia de Santa Fe, quedó encajado en la banquina, generando dificultades para el paso de los vehículos que transitaban por la zona.

De inmediato, personal policial de las dependencias de Basavilbaso y Rocamora se hizo presente en el lugar para organizar el tránsito, señalizar la zona y colaborar en las tareas que permitieron liberar la calzada.

Cerca de las 20:45 horas, la circulación fue completamente restablecida y la ruta volvió a la normalidad.

Desde las autoridades se recomienda a los conductores circular con precaución, ya que podrían encontrarse restos de barro sobre la cinta asfáltica producto de las maniobras realizadas para remover el camión.

FM Riel Basavilbaso

Comparte esto: Twitter

Facebook

