Prorrogaron la prisión preventiva al policía acusado de abusar de su hijastra

El policía de 33 años se encuentra con prisión preventiva en la Unidad Penal 9 desde mediados de octubre luego de haber sido denunciado por abuso agravado de una niña de 12 años, hija de su pareja.
Prorrogaron por 60 días la prisión preventiva para el policía de Gualeguaychú que fue denunciado por el supuesto abuso de su hijastra, de 12 años.
Se trata de un funcionario policial de la Comisaría Tercera que el domingo 5 de octubre por la noche fue aprehendido tras una denuncia que realizó su pareja.
El policía detenido habría mantenido un fuerte entredicho con otro funcionario policial que también se encontraba alojado en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, vinculado a un caso de violencia de género que se suscitó casi simultáneamente en Urdinarrain.
En la primera audiencia en el Juzgado de Garantías para resolver su situación procesal, Gutiérrez había requerido una prisión preventiva por un plazo de 30 días para realizar las pericias correspondientes al hecho. Enumeró cada una de las medidas que le restaban realizar y por tratarse de un miembro de la fuerza policial, y ser ello un agravante en el caso, pidió un cumplimiento efectivo carcelario para que la investigación no se viera comprometida con una posible libertad del acusado.
El juez de Garantías, Ignacio Telenta, escuchó esas peticiones del Fiscal y dispuso la medida por 30 días, con la posibilidad de prorrogarse. Ello finalmente sucedió en la mañana de este jueves, cuando se amplió la medida por otros 60 días mientras se continúa con una serie de pericias que aún restan por realizar en la causa antes de su elevación a juicio.
El imputado es un policía de Gualeguaychú que prestaba funciones en la Comisaría Tercera. El caso fue descubierto por la madre de la niña, que al ingresar al domicilio sorprendió al hombre en una situación comprometida con la menor, y la mujer no tardó en identificar al hecho como un caso de abuso.
La mujer, que tiene otros dos hijos en común con este hombre, no dudó en alertar a las autoridades. Lo denunció en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, y fue inmediata la detención para el acusado. Como primera medida, se le secuestró su arma reglamentaria y se lo trasladó a la Jefatura Departamental, en donde quedó alojado por unos días hasta que finalmente fue llevado a la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar. Desde mediados de octubre, se encuentra en la UP9. (El Argentino)