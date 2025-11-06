Tiempo en Entre Ríos: gran parte de la provincia bajo alerta amarillo por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que rige un alerta amarillo por tormentas en 10 departamentos de la provincia de Entre Ríos. Las lluvias comenzaron la tarde de este jueves y está previsto que se extiendan durante todo el viernes.

Los departamentos afectados serán los siguientes: Concordia, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este viernes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En la capital y alrededores se anuncian tormentas fuertes durante la madrugada y lluvias aisladas durante el resto del día.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados. Allí también se prevén tormentas fuertes durante las primeras horas del día y lluvias aisladas por la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados. En estas localidades se esperan lluvias durante todo el viernes.