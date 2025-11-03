La Biblioteca Provincial celebró sus 51 años con premios literarios y la recuperación de su patio-jardín

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, remarcó: «Celebramos un nuevo año de la institución recuperando este patio que estuvo abandonado por muchos años, con un malezal y sin ningún tipo de uso. Seguimos el camino de gestión trazado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y hoy es un espacio verde donde compartimos literatura, música y los premios del concurso de poesía provincial, donde participaron más de 170 obras».

El director de la Biblioteca Provincial, Matías Armándola, indicó: «Estamos muy contentos de recuperar este espacio para la comunidad y seguir sumando propuestas a esta querida institución. Los invitamos a disfrutarlo porque le pertenece a todos los entrerrianos».

La música en vivo fue del dúo integrado por José Bulos-Chela Martínez.

Sobre el patio-jardín Ana María Garasino

Su nombre rinde homenaje a la novelista paranaense (1898-1986), figura destacada de la vida cultural local.

El nuevo espacio verde no solo mejora el entorno edilicio, sino que abre un nuevo lugar de encuentro. Con la instalación de un deck a modo de escenario, podrá albergar espectáculos, presentaciones, lecturas, talleres y actividades literarias, consolidando así la función cultural y social de la Biblioteca Provincial.

Premios Juan L. Ortiz

El jurado estuvo integrado por Juan Meneguín, Alejandro Bekes y Alfonsina Kohan.

Fueron seleccionados:

Primer premio: Daniel González Rebolledo (Gualeguay).

Segundo premio: Claudia Evangelina Brescacin (Gualeguaychú).