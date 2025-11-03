Herrera: Investigan la muerte de un joven en un accidente en zona rural

Según la información policial a la que se accedió, el hecho se conoció cuando personal médico del hospital local solicitó la presencia policial, ya que un hombre había ingresado sin vida a la Guardia del «Sagrado Corazón de Jesús», de Basavilbaso.

El médico que lo recibió constató el fallecimiento por paro cardiorrespiratorio, además de lesiones visibles en una de las piernas.

De acuerdo con un testimonio que recogió la Policía de un hombre de 35, que trasladó al joven hasta el hospital, ambos se encontraban trabajando en el campo, donde OSZ debían subir a un camión de pollos en movimiento para arrojar bolsas con mercadería sobre la calzada.

Mientras que trascendió que el camionero aseguró no haber visto subir ni descender a nadie del acoplado, por lo que iniciaron su búsqueda en la zona.

Poco después, lo hallaron tendido en el mismo lugar donde había descendido del vehículo, sin signos vitales.

La persona fue trasladada en un auto hasta el Hospital de Basavilbaso donde el médico que lo recibió en la Guardia confirmó su muerte.

La Fiscal en turno, Dra. María José Labalta, fue notificada del hecho y dispuso el secuestro del camión, que permanecía en la zona de Rincón del Gená, y del automóvil, que fue retenido en la Comisaría local, junto con los teléfonos de los involucrados.

Los investigadores creen que el joven falleció de manera accidental, pero no descartan ninguna hipótesis, por lo que resulta fundamental el resultado que arroje la autopsia.

FM Riel Basavilbaso