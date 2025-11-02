Colón: Allanamiento por presunta infracción a la Ley de Narcomenudeo

Génesis24 pud saber que en el marco de tareas investigativas dispuestas por la Fiscalía de Colón, y bajo la dirección del Fiscal Dr. Juan Sebastián Blanc, en la noche del sábado 1° de noviembre del corriente año, personal de la División Drogas Peligrosas dependiente de esta Jefatura Departamental, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Celia Pellenc al 300, entre Galliard y Paso de los Andes, en la ciudad de Colón.

El procedimiento, que dio inicio a las 20:35 horas de la víspera y culminó alrededor de la 01:30 de este domingo, se realizó en el marco de una supuesta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la lucha contra el narcomenudeo, contando con la orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías local, a cargo del Dr. Jesús Penayo Amaya.

Durante este accionar, los efectivos policiales lograron incautar distintos elementos de interés para la causa, entre los que se destacan:

Un envoltorio de nylon conteniendo una sustancia estupefaciente identificada como clorhidrato de cocaína, con un pesaje aproximado de 0,9 gramos.

Una balanza de precisión.

Una planta de la especie Cannabis Sativa.

Tres teléfonos móviles.

Una bolsa con bicarbonato de sodio, un cuchillo tipo serrucho y recortes varios, posiblemente utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

En el lugar fueron identificadas cinco personas —tres mujeres y dos hombres—, quienes quedaron sujetas a las actuaciones de rigor bajo conocimiento de la Fiscalía interviniente.

Comparte esto: Twitter

Facebook

