Tragedia en Ruta 12: chocaron dos camionetas y hay cuatro muertos

Una violenta colisión frontal entre dos camionetas ocurrida este viernes por la mañana sobre la Ruta 12, a la altura del kilómetro 1304, en jurisdicción de Ituzaingó (Corrientes), dejó como saldo cuatro personas fallecidas, entre ellas dos misioneros.

El hecho se registró alrededor de las 8:10, cuando por causas que aún se investigan, los vehículos impactaron de frente, provocando un incendio que consumió por completo a uno de ellos.

Según las primeras informaciones, los rodados involucrados fueron una Ford Ranger y una Toyota Hilux.

En la Ford Ranger, que terminó calcinada, viajaban dos hombres que perdieron la vida en el acto, identificados como Adrián Guerrero, mayor de edad, oriundo del barrio Santa Clara de Garupá, y Lucas Sarchetti, también mayor de edad, de Posadas.

Por su parte, en la Toyota Hilux se desplazaban tres personas —familiares entre sí— identificadas como Ale López (32), López Beristayn (59) y Ale López (27).

De ellos, dos fallecieron en el lugar, mientras que el tercero fue trasladado al hospital local con lesiones de menor gravedad.

En la zona trabajan efectivos de la Policía de Corrientes, Bomberos Voluntarios y personal de emergencias, quienes realizaron tareas de rescate, control del fuego y asistencia médica.

La Ruta 12 permaneció parcialmente interrumpida mientras se desarrollaban las pericias.

La Comisaría Segunda de Ituzaingó lleva adelante las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las causas del trágico accidente, publicó El Territorio.