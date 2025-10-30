Entre Ríos: finalizó el escrutinio definitivo y alertan por un correo falso sobre multas por no votar

El Juzgado Federal N°1 de Paraná con competencia electoral informa que el 29 de octubre, a las 19 horas, finalizó el procedimiento de escrutinio definitivo correspondiente a las 3469 mesas electorales distribuidas en los 666 locales de votación de toda la provincia.

Durante el proceso no se registraron protestas ni reclamos vinculados con vicios en la constitución o el funcionamiento de las mesas, ni observaciones por parte de los partidos políticos sobre el desarrollo del escrutinio definitivo, ni respecto de las operaciones realizadas durante el mismo.

Los resultados finales del escrutinio definitivo pueden consultarse en el sitio oficial: https://www.padron.gov.ar/publica/.

Advertencia sobre correo electrónico falso

El Juzgado Federal N° 1 de Paraná alerta a la ciudadanía sobre la circulación de un correo electrónico falso con remitente multas@gob.ar, que simula ser enviado por la plataforma Mi Argentina.

En el mensaje se informa erróneamente al ciudadano que debe “regularizar su situación y pagar una multa por no haber votado”, e incluye un enlace que busca sustraer datos personales o del dispositivo del usuario.

Desde la Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos se aclara que no se envían correos electrónicos de este tipo, ni se solicitan pagos o datos personales por esta vía. La única forma oficial de verificar la situación del elector es ingresando a https://infractores.padron.gov.ar/ a partir del 1 de diciembre de 2025.

Ante cualquier situación, se recuerda que los canales oficiales de comunicación de la Secretaría Electoral son los teléfonos (0343) 4312636 y 4313828, o los correos electrónicos jfparana1@pjn.gov.ar y jfparana.secelectoral@pjn.gov.ar.

