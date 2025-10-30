Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO 31 DE OCTUBRE 2025
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día Viernes 31 de Octubre a las 8:30 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
MAESTRO DE GRADO
Maestro de Ciclo, Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”, 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de MANGNI Jorgelina, Licencia 12º A, hasta el 21/11/25. 3º Grado, Turno mañana, en el horario de 7hs a 12.05hs. 2°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°31 “Martin Fierro”. 4ta categoría. En reemplazo de CAMPI, Graciela. Licencia Articulo 12 A hasta 18/11/25. 4to Grado, 5to Grado. Turno Mañana. 4°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°86 “Corrientes”. 3ra Categoría. En reemplazo de CÓRDOBA, Yesica Ayelen. Licencia Articulo 12 A, hasta 16/11/25. 3° Grado, Turno Mañana, de 7:00 a 12:10hs. 3°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°92 “Tucumán”. En reemplazo de. EVEQUOZ, Maria Florencia. Licencia Articulo 14 hasta 25/11/25, 6to grado, Turno tarde, 13.10 a 18.10 hs. 1°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela Nº 93 “Santiago del Estero “ NiNa, 2º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de MEDINA, Yanina Lucrecia. Licencia Artículo 14º, hasta el 26/11/25. 1º Grado, Turno Mañana, en el horario de 07hs a 12hs. 1°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°116 “Cabo Carlos Misael Pereyra”. 3ra categoría. Urbana. NINA, En reemplazo de PIZZOTTI, Mirta Vanesa. Licencia Articulo 12 B hasta 25/11/2025, 5to grado, Turno Mañana de 8 a 12 hs. 1°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°116 “Cabo Carlos Misael Pereyra”. 3ra Categoría, Urbana, NINA. En reemplazo de ALFONSO Miriam. Licencia Articulo 12 B hasta 24/11/2025. 4to grado. Turno Mañana de 8 a 12 hs. 1°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°117 “20 de Junio”. 2da categoría. En reemplazo de LEZCANO SUAREZ Jesús. Licencia 12 B hasta el 12/11/2025. 5to grado, Turno Mañana, de 7 a 12 hs. 3° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N° 119 “Juana Azurduy”. 3ra categoría, Urbana. En reemplazo de GERLING Silvina. Licencia Articulo 14, hasta 8/11/2025. 4to grado. Turno mañana, de 7:15 a 12:15 hrs. 5°LLAMADO
MAESTRO/A DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA JC
Maestro/a de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 “San Luis”. Favorable. 3° Categoría. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Articulo 12 C hasta el 11/11/25, de 11:25 a 15:30hs. 6° LLAMADO
MAESTRO DE SECCION DE NIVEL INICIAL
Maestra de Sección. Jardín Materno Infantil «Duendes Traviesos» (con prolongación de jornada). En reemplazo de OLIVI DELSART Daniela. Licencia Articulo 14 hasta el 06/11/25. Sala de 3y4 años. Turno Mañana (de 8 a 14 horas). 1°LLAMADO
Maestra de Sección. Jardín Materno Infantil «Pueblo Nuevo». En reemplazo de MICHEL, Priscila. Licencia Articulo 14. Hasta el 10/11/25. Sala de 2 años. Turno Mañana. 1°LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL JARDIN DE INFANTES
Maestro de Música de Nivel Inicial. Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”. En reemplazo de VICO Karen. Licencia Articulo 12B, hasta el 09/11/2025. Turno Mañana (9 a 11 horas). Salas de 3, 4 y 5 años. 5° LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Maestro de Educación Tecnológica de Escuela N° 2 “Juan José Viamonte” 1ra categoría urbana. En reemplazo de CHAULET, Carolina. Licencia Articulo 12 A hasta 26/11/2025. Desde 2do grado a 6to grado, lunes de 9:40 a 12:00, Martes de 8 a 12 hs, miércoles de 8 a 12 hs , jueves de 9:40 a 11:10 y viernes de 8 a 12 hs,
MAESTRO DE EDUCACIÓN ARTISTICA
Maestro de Artes Visuales. En Escuela “Normal Mariano Moreno”, 1ra categoría, zona favorable, en reemplazo de ALONSO GUTIERREZ Paula Gimena. Licencia articulo 12 A, hasta 27/11/2025, Turno Mañana.
Maestro de Artes Visuales. Escuela N°83 “Mesopotamia Argentina”, en reemplazo de IMPINI Vivíana. licencia articulo12 B hasta el 21/11/25 Lunes de 13:15 a 17:15; Jueves de 14:05 a 17:15. Comparte con Escuela N2: Miércoles de 13 a 17; Jueves de 13 a 13:40 y Viernes de 13 a 17.
MAESTRO DE EDUCACIÓN FISICA
Maestro de Educación Física, Escuela N°85 “Victoriano Montes”. 4ta categoría. En Reemplazo de GRADIZUELA, Virginia. Licencia Articulo 12B. Hasta el 11/11/ 25. martes y jueves 8 a 12hs comparte con Escuela N°109 “J.J. Millán”. Lunes 8 a 12hs, Escuela n°54 “Alcidez D Orbiny”. Pu miércoles 7, 30 a 9y 30hs. Escuela N°14 “3 de Febrero” Pu.