El Municipio de Caseros participó en el encuentro zonal de áreas y equipos de género en Basavilbaso

La viceintendente Yamina Henchoz junto a la Lic. en Psicología, Nadia Siegrist (MP 2735), y Giuliana Ledheros del Área de Acción Social, participaron en el Encuentro Zonal de Áreas y Equipos de Género organizado por la Coordinación de Derechos de la Mujer y Diversidad de Basavilbaso.

En este encuentro estuvo presente la Dra. Patricia Sanabria, Jueza de Paz de San Marcial, quien profundizó en aspectos relacionados a los abordajes intersectoriales de las violencias por motivos de género en el marco de la normativa actual.

Participaron de la jornada referentes de los Municipios de San Justo, Urdinarrain, Basavilbaso, y de los Juzgados de Paz de Villa Mantero y Basavilbaso.

