Ruta 39: Choque entre una moto y un auto dejó un menor gravemente herido. Fue hospitalizado

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial se registró esta tarde en la localidad de Herrera, involucrando a una motocicleta y un automóvil, resultando herido el conductor del rodado menor.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 17:30 horas, tras un llamado telefónico que alertó a la Comisaría Herrera sobre un accidente de tránsito.

Los vehículos involucrados fueron una motocicleta Honda XR 125 cc de color blanco, sin dominio, conducida por un adolescente de 16 años y un automóvil Toyota Corolla 1.8, conducido por una mujer de 42 años.

Según las primeras informaciones, el automóvil circulaba por la Ruta Provincial N° 39 en sentido Este-Oeste, cuando por causas que se tratan de establecer se produjo el siniestro vial con la motocicleta. La conductora del automóvil resultó ilesa.

El joven motociclista fue trasladado en ambulancia al Hospital J. J. Urquiza, el parte médico dictaminó que sufrió lesiones de carácter graves: Trauma cerrado de tórax, fractura costal y neumotórax.

Ante la gravedad del hecho, la Fiscal en turno dispuso la extracción de sangre para ambos conductores involucrados en el accidente.

Asimismo, se ha dado intervención a Policía Científica para realizar las pericias técnicas pertinentes que permitan determinar las causas y responsabilidades del suceso.

