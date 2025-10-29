Quini 6: 23 apostadores ganaron más de $10 millones y tres son de Entre Ríos

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.200 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.200 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 37-35-17-39-23-43. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $650.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 00-32-35-03-39-29. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.581.574.649.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 08-39-11-17-37-22. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.727.518.047.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 00-10-15-16-27-25. Hubo 23 ganadores y cada uno se lleva $10.517.997,67. Tres de ellos son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 380 ganadores y cada uno percibirá $342.105,26. Elonce