Pronostican el regreso de las lluvias para inicios de noviembre: cuándo llegarían a Entre Ríos

El comienzo del undécimo mes tendría consigo la llegada de lluvias a diferentes provincias. Una de las afectadas sería Entre Ríos. A continuación, los detalles.
Anuncian el paulatino regreso de las lluvias a varias provincias en el futuro cercano, según dieron a conocer meteorólogos este miércoles. Este panorama incluirá a Entre Ríos, según las estimaciones.
El ingreso de un frente frío que vendrá desde la Patagonia afectará, con el transcurso de la semana, a varias provincias, según consignó Christian Garavaglia, de Meteored.
“Este frente arribará al finalizar el viernes a la región central de la Argentina, interactuando con temperaturas cálidas y una moderada inestabilidad. De esta forma, se prevé el regreso de tormentas aisladas afectando La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires de manera muy puntual y aislada, pero probablemente con mayor generalización sobre la región de Cuyo”, sostuvo el informe.
Asimismo, ahondó: “Mendoza y San Luis se posicionan como un sector propenso a la llegada de tormentas de variada intensidad entre el atardecer del viernes y buena parte del sábado, afectando luego progresivamente a San Juan y parte de Córdoba, especialmente la zona serrana”.
¿Cuándo llegarán las lluvias a Entre Ríos?
En el caso de Entre Ríos, los departamentos Paraná, Victoria, Diamante, Nogoyá, Villaguay y La Paz tendrían lluvia el domingo durante gran parte del día.
Ese día la temperatura mínima será de 15 grados centígrados y una máxima de 28ºC, con vientos del sector este, yéndose al suroeste por la tarde, a una velocidad que promediaría entre los 15 y 22 kilómetros por hora.
Según los detalles, habría lluvias y potenciales chaparrones. Sin embargo, de momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descartó alerta amarilla. Elonce