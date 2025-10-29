Inauguraron el Centro Operativo de Monitoreo en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal El Potrero

El nuevo centro centraliza en tiempo real las señales de video de domos de alta definición, cámaras en áreas críticas (como el hospital intramuros y zonas operativas), y cuenta con un dron para observación táctica, garantizando cobertura continua y trazabilidad con guardias rotativas de 8 horas.

De la inauguración participaron además, el director General del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti; el subdirector, Santiago Garcia e integrantes de la Plana Mayor del Servicio y el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Gualeguaychú, Luciano Garro.

«Esta inversión, realizada con fondos propios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos provenientes de lo recaudado por producción y ventas de Talleres Carcelarios, sin costo para el Estado, demuestra nuestro compromiso con la eficiencia y la modernización tecnológica», afirmó el ministro Roncaglia.

Tras la inauguración se realizó una recorrida por la Unidad Penal, donde se visitaron los talleres de producción y las instalaciones de la escuela de educación primaria y secundaria.

Finalmente, el ministro Roncaglia entregó un reconocimiento especial al sargento Matías Giménez por su acto de heroísmo. El funcionario, demostrando un compromiso que trasciende su deber, salvó la vida de una persona que se había arrojado al río en Gualeguaychú, destacando los valores de servicio y humanidad del personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.