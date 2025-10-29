Estudiantes entrerrianos participarán en la fase científica de la Feria Nacional de Educación

Del miércoles al viernes, estudiantes y docentes representarán a la provincia en la fase científica de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025, que se desarrollará en la ciudad de Cafayate, Salta.

Los cuatro proyectos de Entre Ríos fueron seleccionados para participar en esta instancia nacional, luego de superar las etapas escolares y regionales que reunieron más de mil trabajos provenientes de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo provincial. Las propuestas fueron elegidas por su calidad científica, su aporte al conocimiento y su potencial para generar impacto educativo y social.

Los proyectos destacados que representarán son Una mirada que transforma, de la Escuela Privada Nº 133 Nazareth de Gualeguaychú; Puentes culturales, de la Escuela Primaria Nº 1 Vicente López y Planes de Federal; ¿Cuánta agua hay en tu camiseta?, del Instituto Privado D-254 El Redentor de San Salvador; y Lolium perenne como fibra textil», del Instituto Privado D-243 Prof. José María R. Gelos de Gualeguaychú. Cada uno de ellos aborda problemáticas ambientales, culturales y sociales desde una mirada científica y comprometida.

La Feria Nacional es organizada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, en articulación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, a través de la Subsecretaría de Educación y el Programa de Popularización de la Ciencia y la Tecnología (Propacyt). La iniciativa busca promover el aprendizaje significativo y la curiosidad científica entre niños, adolescentes y docentes de todo el país.

Además, Entre Ríos participará en dos propuestas complementarias. En primer lugar, en el desafío educativo, con la dupla docente-estudiante de la Escuela Primaria Nº 76 Soldado J. H. Gómez de Gualeguay. Esta instancia, destinada a estudiantes del segundo ciclo de nivel primario, se centrará en la temática de La Energía, promoviendo la reflexión sobre el uso responsable y sostenible de los recursos energéticos.

La segunda participación será en el Proyecto Temático, cuya línea de investigación para Nivel Inicial es Biodiversidad y cuidado del ambiente. En esta categoría, la provincia estará representada por la propuesta «El carpincho y el lugar donde vive», elaborada por la Escuela Primaria Nº 9 Brigadier General Justo José de Urquiza de Aldea Brasilera, departamento Diamante. Este trabajo invita a los más pequeños a descubrir y valorar la fauna autóctona entrerriana y su entorno natural.

La delegación entrerriana participará de la Feria acompañada por el equipo de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del Consejo General de Educación (CGE), quienes destacaron que un rol clave dentro de la Feria es el de los docentes evaluadores, quienes realizan una mirada integral y formativa de los proyectos. En esta oportunidad, acompañarán a la referente provincial de Evaluación, Rocío Zapata, las profesoras Melisa Núñez de Nogoyá, Elizabeth Lehner de María Grande e Ivana Péndola de San José. Su tarea será valorar los proyectos de otras provincias y formar parte de la Comisión Nacional, garantizando la transparencia y la calidad educativa del proceso.

Este encuentro constituye uno de los espacios federales más importantes de intercambio pedagógico del país, promoviendo la creatividad, la investigación y el trabajo colaborativo entre escuelas de todas las jurisdicciones.