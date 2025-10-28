Más de 339 mil entrerrianos registrados en el padrón no fueron a votar

339.638 mil entrerrianos registrados en el padrón no ejercieron su derecho al voto en las recientes elecciones. No obstante, el porcentaje de ausentismo fue menor que la media nacional.
Entrerrianos que no fueron a votar. La provincia de Entre Ríos registró una participación electoral del 70,49%, situándose ligeramente por encima del nivel nacional, que fue del 67,92%. A pesar de esto, la cantidad de electores que optaron por la abstención fue notable:
• Ausentismo en Entre Ríos: 29,51% (equivalente a 339.638 personas).
• Ausentismo Nacional: 32,08% (equivalente a 11.459.149 personas).
La baja afluencia de votantes a nivel nacional, con una participación del 67,92%, se constituye como uno de los valores más bajos registrados desde el retorno de la democracia.
Resultados de la votación en Entre Ríos
En cuanto al escrutinio de los votos emitidos en la provincia, los datos clave fueron:
• Votos Válidos: 97,31%
• Votos Afirmativos: 87,40%
• Votos En Blanco: 9,90%
• Votos Nulos: 2,58%
• Votos Recurridos: 0,09%
• Votos Impugnados: 0,01%
La multa por no votar y sanciones asociadas
El voto es obligatorio en Argentina para los ciudadanos mayores de 18 y menores de 70 años, según establece el Código Electoral Nacional (Ley 19.945). Los ciudadanos que no se presentaron a la mesa de votación y no justifiquen su ausencia están sujetos a una sanción económica.
Monto de la multa
La sanción económica por no emitir el voto en estos comicios oscila entre $50 y $500, y el monto exacto se gradúa en función de la cantidad de ausencias registradas sin justificación:
• Primera falta: Entre $50 y $150.
• Reincidencia: Entre $100 y $500.
La multa se aplica por cada elección en la que el ciudadano haya faltado sin presentar una justificación válida. Además de la sanción económica, aquellos que no abonen la multa o no justifiquen su ausencia no podrán realizar trámites en organismos nacionales, provinciales o municipales durante un año, hasta que regularicen su situación electoral. APF