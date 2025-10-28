Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un martes inestable y muy fresco

El pronóstico anuncia un martes con temperaturas frescas e inestabilidades en Entre Ríos. Así estará el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica que este martes se presentará inestable en la provincia. En ese marco, hay anuncio de posibles lluvias aisladas y bajas temperaturas, con mínimas que rondarán los 10 grados.
Para el resto de la semana la nubosidad será variable. Recién se pronostican un suave ascenso de las temperaturas a partir del viernes y fin de semana próximo. El resto de los días serán más primaverales.
Así estará el tiempo este martes
En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 10 grados de mínima y 18 grados de máxima. Para este martes en la capital y departamentos aledaños se anuncia lluvias aisladas por la mañana y nublado por la tarde.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 10 grados de mínima y 18 grados de máxima. En estas localidades también se esperan lluvias aisladas durante las primeras horas del día y cielo mayormente nublado por la tarde.
En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 9 grados de mínima y 17 grados de máxima. Allí se aguarda un día mayormente nublado durante toda la jornada.