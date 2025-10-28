Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un martes inestable y muy fresco

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica que este martes se presentará inestable en la provincia. En ese marco, hay anuncio de posibles lluvias aisladas y bajas temperaturas, con mínimas que rondarán los 10 grados.

Para el resto de la semana la nubosidad será variable. Recién se pronostican un suave ascenso de las temperaturas a partir del viernes y fin de semana próximo. El resto de los días serán más primaverales.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 10 grados de mínima y 18 grados de máxima. Para este martes en la capital y departamentos aledaños se anuncia lluvias aisladas por la mañana y nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 10 grados de mínima y 18 grados de máxima. En estas localidades también se esperan lluvias aisladas durante las primeras horas del día y cielo mayormente nublado por la tarde.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 9 grados de mínima y 17 grados de máxima. Allí se aguarda un día mayormente nublado durante toda la jornada. Ahora