Concepción del Uruguay: Roban una moto y es rápidamente recuperada

Según pudo saber Génesis24, personal de la Comisaría Primera logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada recientemente, tras un rápido rastrillaje en la zona.

El hallazgo se produjo alrededor de las 10:40 horas de hoy, cuando el móvil de Comisaría Primera realizaba recorridas en respuesta a la denuncia de sustracción radicada por un joven de 22 años.

La motocicleta, una Keller KN110 de color azul, fue localizada oculta entre pastizales en un descampado próximo a las instalaciones del Club Rivadavia.

Tras verificar el número de motor y chasis, se constató que se trataba del rodado sustraído al damnificado.

En el lugar intervino la División Policía Científica para realizar las pericias y el registro fotográfico.

La Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Lara Plescia, dispuso el secuestro del motovehículo y su posterior restitución al legítimo propietario.

