Concepción del Uruguay: Grupo de jóvenes provocó daños en vivienda y vehículo

Según pudo saber Génesis24, un acto de vandalismo se registró esta tarde en una vivienda de Boulevard Yrigoyen, donde un grupo de menores causó daños materiales en la propiedad y un vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 16:15 horas. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al domicilio, donde se entrevistó con el damnificado, un ciudadano de 69 años.

El vecino relató que un grupo compuesto por aproximadamente ocho o nueve menores de edad arrojó piedras contra su vivienda, lo que provocó la rotura de dos vidrios. Además, los vándalos utilizaron aerosoles para pintar su vehículo Ford Escort.

Se dio intervención a la División Judiciales y a personal de la División Criminalística para realizar las tareas de rigor en el lugar, incluyendo pericias y relevamiento fotográfico de los daños. La policía ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables.

