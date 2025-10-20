Pescaron enorme surubí en el río Uruguay y lo devolvieron al agua: «fue una maravilla»

Un guía de pesca capturó un ejemplar de 57 kilos en el río Uruguay, frente a Concordia. El enorme surubí fue devuelto al agua para preservar la especie y promover la pesca responsable. “Fue una bestia”, expresó.
Durante el fin de semana, el guía de pesca Leo Maciel, de Salto (Uruguay), protagonizó una jornada que quedará en su memoria. En la zona de La Tortuga Alegre, frente a la ciudad de Concordia, logró capturar un enorme surubí de 57 kilos.
“El surubí pesó 57 kilos, fue una bestia. Es lo que anhelamos todos los pescadores, pero muchas veces no se da. Ayer tuvimos la suerte y fue una hermosa pelea; nos paseó por todo el río, pero lo sacamos”, relató Maciel con emoción a Elonce.
El guía contó que compartió la jornada con tres pescadores del departamento de Maldonado (Uruguay), quienes viajaron varias horas para vivir la experiencia. “Gracias a Dios se les dio. El río en este momento está teniendo bastantes surubíes grandes, generalmente de entre 10 y 30 kilos, pero este fue una locura, fue excepcional”, añadió.
Conciencia ambiental: lo devolvieron al agua
Más allá del tamaño del ejemplar, lo que destacó fue el gesto de devolver el pez al agua. “Lo importante es concientizar a la gente de que cuando salen bichos así tan grandes, hay que devolverlos al río para que sigan su proceso, para que sigan existiendo y otros puedan sentir lo que es pelear con una mole de esas”, subrayó el guía.
El ejemplar fue liberado en la zona del Parque José Luis, en Salto. “Lo pinchamos allá arriba, en la parte de La Tortuga Alegre, y lo trajimos hacia abajo. Tomamos una foto rápido y lo devolvimos al agua para que se recupere”, explicó.
Maciel señaló que la pesca se realizó con la modalidad de señuelo de profundidad, una técnica que requiere precisión y experiencia. “Lo pescamos entre las 9 y las 11 de la mañana. Después de una larga pelea y un largo paseo que nos dio, lo pudimos levantar. Fue todo un desafío”, contó.
El río Uruguay, en condiciones ideales
El guía destacó que el río Uruguay presenta un excelente estado para la pesca, con abundancia de dorados y surubíes. “En el puerto de Concordia está en 6,80 metros y en el de Salto en 7 metros. Es un caudal un poco más alto de lo normal, pero está en hermosas condiciones. Se ve mucha actividad, mucha vida en el agua. Es una bendición”, celebró Maciel.
El caso de este pescador uruguayo volvió a poner en valor el compromiso de quienes practican la pesca deportiva con preservar la fauna ictícola del río, promoviendo una práctica sustentable que combina emoción, respeto y conciencia ambiental. Elonce