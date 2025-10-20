Concepción del Uruguay: Detenido tras agredir físicamente a su madre y amenazar a su hermana con un cuchillo

Según pudo saber Génesis24, un hombre de 39 años fue aprehendido anoche por personal de la Comisaría Primera, luego de protagonizar un violento episodio de violencia familiar y de género contra su hermana y agredir físicamente a su madre.

El hecho se desencadenó a las 21:40 horas tras un llamado de alerta realizado por la hermana del agresor, una mujer de 28 años. La víctima denunció que su hermano, de 39 años, comenzó a arrojar piedras y a amenazarla.

La situación se agravó cuando el sujeto la amenazó directamente empuñando un cuchillo tipo Tramontina. La madre de ambos, una mujer de 67 años, se hizo presente para intentar calmar la situación, pero fue agredida físicamente, presentando enrojecimiento en el pómulo izquierdo.

Al llegar el personal policial, el agresor se encontraba en un estado de alteración, con el cuchillo en la mano. Tras varios minutos de negociación, los efectivos lograron que el hombre arrojara el arma blanca, siendo inmediatamente reducido y aprehendido.

Se comunicó el hecho a la Fiscal Auxiliar, Dra. Caraballo, quien dispuso que el detenido sea alojado en la Alcaidía. Se secuestró el cuchillo y se dio intervención a la División Criminalística. Personal de Minoridad y Violencia Familiar trasladó a las dos víctimas para la formalización de la denuncia y el correspondiente examen médico.

Comparte esto: Twitter

Facebook

