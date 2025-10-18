Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto que tenía pedido de captura por Violencia de Género y Tenencia de Arma

Según pudo saber Génesis24, personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay procedió hoy al cumplimiento de una orden de detención que pesaba sobre un masculino en el marco de una causa por violencia de género.

La detención se concretó a las 12:15 horas, cuando un hombre de 30 años. El procedimiento se realizó en cumplimiento del Mandamiento N° 3864, emitido por la Justicia.

La detención fue dispuesta por el Juzgado de Garantías, a cargo de la Dra. Alejandrina Herrero, por los delitos de amenaza simple, tenencia de arma de fuego sin autorización y lesiones leves calificadas por el vínculo y violencia de género, todo en concurso real.

El detenido fue notificado de sus derechos, identificado y examinado por el médico policial, para luego ser trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera, quedando alojado a disposición del fiscal interviniente.

