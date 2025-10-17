Denunciaron penalmente a Frigerio y Gaillard por los $179 millones entregados a una Asociación Civil para organizar ferias del libro

La adjudicación del dinero trascendió en una entrevista radial que Emanuel Windegger, referente del Centro Cultural Casa Encendida de Paraná, brindó a Alfredo Scoccimarro en Radio del Plata. llama la atención que un centro cultural de la costa del Paraná va a realizar todos estos eventos en la costa del Uruguay”, sostuvo.

Con la firma del doctor Agustín Artibano Planiscig, ingresó a la justicia penal entrerriana una denuncia contra el gobernador Rogelio Frigerio, el Ministro de Gobierno Manuel Troncoso, la Diputada Nacional Carolina Gaillard y Juan Mariano Kohner por «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública» en la entrega de un subsidio por $179 millones de pesos a la «Asociación Civil Teatro del Bardo» para organizar las ferias del libro «Mágica en la Playa».

La adjudicación del dinero trascendió en una entrevista radial que Emanuel Windegger, referente del Centro Cultural Casa Encendida de Paraná, brindó a Alfredo Scoccimarro en Radio del Plata. Allí el referente cultural señaló que «la entrega de fondos a un tercero externo que actúa como administrador de políticas públicas ensucia a toda la cultura de la provincia y deja de lado a los espacios culturales autogestionados»

“Llama la atención que en plena campaña electoral, a días de las elecciones se habilitaron fondos para algo que va a suceder en enero, y llama la atención que un centro cultural de la costa del Paraná va a realizar todos estos eventos en la costa del Uruguay”, sostuvo Windegger, quien agregó que el centro cultural beneficiado es cercano a la candidata a diputada nacional Carolina Gaillard.

El subsidio

Con la firma del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso se dictó el decreto Decreto 2025-2514-E-GER-GOB que otorga 179 millones de pesos a la «Asociación Civil Teatro del Bardo» para financiar cinco ferias del libro estivales llamadas «Mágica en la Playa».

El presidente de la asociación, Juan Kohner, admitió que la entidad actuó como “custodia” administrativa, para transferir los fondos a terceros, «prestadores y productoras», el mismo día que los recibieron. APF