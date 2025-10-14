Concepción del Uruguay: Al menos cinco autos se vieron afectados por incendio en un taller. Un Audi quedó totalmente destruido

El siniestro ocurrió en un taller mecánico de Concepción del Uruguay. Las llamas habrían comenzado en un Chevrolet Prisma y se propagaron al resto de los vehículos. Bomberos trabajaron más de una hora para controlar el fuego.
Un incendio de grandes proporciones se registró en la mañana de este martes en un taller mecánico ubicado en calle Isaías Torres 336, en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde al menos cinco vehículos resultaron afectados por las llamas.
En el interior del taller había nueve vehículos entre autos y camionetas, y según los primeros indicios, el fuego se habría iniciado en un Chevrolet Prisma, por causas que aún se investigan. El siniestro se propagó rápidamente hacia el resto de las unidades.
Vehículos con daños totales y parciales
Según se pudo saber, que estuvo en el lugar, cinco vehículos sufrieron daños importantes, algunos parciales y otros totales. Entre ellos, un Audi quedó completamente destruido por el fuego, mientras que los restantes registraron daños en distintas proporciones.
Durante las tareas, trabajaron tres dotaciones de bomberos voluntarios, que lograron evitar que las llamas alcanzaran construcciones lindantes.
El taller estaba cerrado al momento del siniestro
Asimismo, se indicó que el taller se encontraba cerrado cuando comenzó el incendio. Una vecina del lugar fue quien advirtió el humo y alertó rápidamente a los bomberos.
Las tareas de extinción se extendieron durante más de una hora, hasta que el fuego fue completamente sofocado. Posteriormente, peritos de la Policía de Entre Ríos realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del origen del incendio.
