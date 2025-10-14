Concepción del Uruguay: Recuperan herramienta robada e identifican a supuesto ladrón

Según pudo saber Génesis24, efectivos de la Comisaría Tercera lograron recuperar una hidrolavadora que había sido robada horas antes, tras demorar a un hombre que la transportaba y ofrecía en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la mañana en el cruce de Bulevar Díaz Vélez y Teniente 1° Ibáñez. Personal de la Sección Motorizada demoró a un hombre de 45 años, con domicilio en el Barrio 30 de Octubre, que llevaba consigo una hidrolavadora color gris con negro, marca Ultracom.

Al ser consultado por la procedencia del artefacto, el hombre alegó que «se la encontró en la calle» y que la estaba «ofertando». Ante la falta de documentación que respaldara la propiedad del elemento, se procedió al secuestro preventivo.

El Fiscal Auxiliar en turno ordenó el traslado del individuo a Jefatura Departamental para su correcta identificación, disponiendo luego su libertad. Se dio intervención a personal de Policía Científica.

Horas más tarde, en la Comisaría Tercera, se hizo presente un hombre de 29 años, domiciliado en calle Lorenzo Sartorio. Este realizó la denuncia por la sustracción de una hidrolavadora, mientras se encontraba trabajando en la zona de Leguizamón e Irigoyen.

El denunciante reconoció la hidrolavadora como de su propiedad. Tras esta confirmación, el Fiscal Auxiliar dispuso la entrega inmediata del elemento a su legítimo dueño.

Comparte esto: Twitter

Facebook

