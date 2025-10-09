Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un jueves primaveral con máximas de 27°C

El SMN anticipa que tendremos un jueves primaveral en Entre Ríos y que lentamente las temperaturas irán en ascenso los próximos días.
El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica un jueves soleado en la provincia. En ese marco, se indican buenas condiciones para el resto de la semana. Recién a partir del sábado a la noche y la jornada del domingo podrían volver las lluvias y tormentas.
Así estará el tiempo este jueves
En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 12 grados de mínima y 27 grados de máxima. Para este jueves se anuncia cielo despejado durante toda la jornada.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 12 grados de mínima y 26 grados de máxima. En estas localidades también se espera un jueves con cielo sin nubes.
En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 12 grados de mínima y 27 grados de máxima. Allí se aguarda un día con cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Ahora