Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un jueves primaveral con máximas de 27°C

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica un jueves soleado en la provincia. En ese marco, se indican buenas condiciones para el resto de la semana. Recién a partir del sábado a la noche y la jornada del domingo podrían volver las lluvias y tormentas.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 12 grados de mínima y 27 grados de máxima. Para este jueves se anuncia cielo despejado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 12 grados de mínima y 26 grados de máxima. En estas localidades también se espera un jueves con cielo sin nubes.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 12 grados de mínima y 27 grados de máxima. Allí se aguarda un día con cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Ahora