Entre Ríos ya superó la cantidad de operativos de donación de órganos y tejidos realizados en 2024

Con 60 procesos de donación de órganos y tejidos en toda la provincia, y faltando aún tres meses para que termine el año, Entre Ríos ya superó los números registrados en 2024.

De esta manera se propició que numerosos pacientes en lista de espera nacional, entre ellos más de 170 entrerrianos, se puedan trasplantar en 2025.

En este sentido, desde Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), destacaron la importancia de la inauguración a principio de año del Laboratorio de Inmunohematología e Histocompatibilidad que se sumó al Banco de Tejidos Oculares que funciona en el Hospital San Martín de Paraná, posibilita una logística más efectiva en el momento de los operativos de donación, acortando tiempos y costos en el proceso.

Asimismo, resaltaron la capacitación y acompañamiento constante en el sistema sanitario, especialmente en los hospitales de referencia de la provincia, como el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, el Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y el Centenario de Gualeguaychú, donde se encuentran las Unidades Coordinadoras del Cucaier, permitiendo que se desarrollen operativos de donación de órganos y tejidos, no sólo en dichos nosocomios sino también en las instituciones privadas de sus localidades.

Desde el Cucaier, destacaron que este año se lograron uno de los principales objetivos del organismo, como lo era lograr reactivar la donación en la costa del Uruguay. Según señalaron, durante 2025, se han llevado adelante diferentes donaciones de órganos y tejidos tanto en los establecimientos públicos y privados de las dos costas. (APF)