Revelan que a Daiana «la mataron y ocultaron el cuerpo en menos de media hora»

El jefe de la Departamental Tala, Pedro Silva, ofreció una reconstrucción detallada del crimen de Daiana Mendieta, la joven de 22 años hallada sin vida en un aljibe en zona rural de Gobernador Mansilla. Según explicó, el acusado Gustavo “Pino” Brondino “actuó con celeridad y no dudó” al cometer el femicidio y ocultar el cuerpo.

“Al momento de recibirse la denuncia, nos convocamos a trabajar con la premura del caso”, indicó Silva. “En un primer momento recurrimos a la tecnología, porque hay un circuito importante de cámaras en la localidad, y realizamos un mapeo completo para seguir el recorrido de Daiana en el vehículo Classic con el que circulaba”, detalló el jefe policial.

La pista de la camioneta

Silva contó que el vehículo fue localizado el lunes a las tres de la mañana, lo que permitió enfocar la investigación en los alrededores. A partir de testimonios de vecinos, un hombre aseguró haber visto “una camioneta Toyota” estacionada de manera paralela a la casa de Daiana el viernes entre las 20 y las 20.30.

“Ahí fuimos al rastreo de la camioneta por las cámaras y comprobamos que era la camioneta de Pino. Con esos elementos pedimos el allanamiento. En ese momento el sospechoso opuso una gran resistencia, pero finalmente fue reducido”, explicó Silva.

Los investigadores siguieron el posible recorrido del acusado en su camioneta, evaluando dos hipótesis: que Daiana estuviera con vida o que ya hubiera sido asesinada. “Sabíamos que Brondino tenía un amplio conocimiento de la zona rural”, sostuvo el funcionario, quien añadió: “Por razones lógicas, el cuerpo no iba a ser descartado en el casco urbano, sino en un área alejada”.

Crimen de Daiana Mendieta

Cómo ocurrió el femicidio

De acuerdo con los registros de telefonía celular, entre las 20.10 y las 20.30 del viernes se produjo el femicidio. “A las 20.30 ya no existen más conexiones en el celular de Daiana”, indicó Silva. “Ella se retiró de su casa a las 20, entonces en ese margen de media hora se cometió el crimen y la ocultación del cuerpo en el aljibe”.

El jefe policial sostuvo que el acusado “actuó con rapidez, a conciencia y sin dudar”, dejando pocos rastros. “Sabíamos que a las 21.30 ingresó a un local, lo que nos daba un margen de menos de una hora para todo. No podía haberse alejado demasiado”, explicó.

El hallazgo del cuerpo

Los rastrillajes se concentraron en una zona de pozos y chacras antiguas. “Mansilla está rodeada de áreas rurales y muchas casas tienen aljibes. Brondino no tenía tiempo para excavar ni para alejarse demasiado. No había fuentes de agua cercanas, por eso la hipótesis principal fue buscar en lugares con pozos”, señaló Silva.

Finalmente, los equipos policiales encontraron el cuerpo de Daiana a diez metros de profundidad en un aljibe, cerca de la primera escena donde se halló el vehículo. “Dejó ver restos del calzado en el borde del pozo, lo que fue determinante para ubicar el cuerpo”, añadió Silva.

Crimen de Daiana Mendieta

“Actuó solo”

Según la investigación, Brondino actuó sin cómplices. “Tiene una contextura física muy grande, lo que hace factible que haya trabajado solo”, precisó el jefe policial.

Las pruebas reunidas —los registros telefónicos, las cámaras de seguridad, los rastros de sangre en la camioneta y la ubicación del cuerpo— refuerzan la hipótesis de que el crimen fue planificado y ejecutado con rapidez.

Gustavo Norberto “Pino” Brondino

Cuándo ocurrió el crimen y situación del acusado

El femicidio de Daiana Mendieta ocurrió el viernes por la noche, entre las 20.10 y las 20.30, momento en que se perdió toda conexión de su teléfono celular. Según la investigación, Brondino la habría atacado en ese corto lapso y luego ocultado el cuerpo en un aljibe ubicado a pocos kilómetros del pueblo, en una zona rural conocida como Los Zorrinos.

El acusado, Gustavo Norberto “Pino” Brondino, de 55 años, se encuentra detenido en prisión preventiva, bajo disposición de la Fiscalía de Tala, tras haberse negado a declarar en la audiencia de imputación. Está acusado por atentado a la autoridad, portación de arma de fuego y es investigado por femicidio. (Elonce)