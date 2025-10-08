Controles vehiculares en Pronunciamiento

Agentes del Juzgado de Faltas Municipal, junto a la Policía de Entre Ríos, continúan realizando operativos de control vehicular en distintos puntos de Pronunciamiento.

Durante los últimos procedimientos se labraron múltiples actas por falta de documentación reglamentaria y por condiciones inadecuadas de motovehículos.

Asimismo, se efectuaron 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 por el 𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐨 𝐧𝐨 𝐡𝐨𝐦𝐨𝐥𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬, los cuales no están permitidos para la circulación.

Se recuerda a toda la población la importancia de 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 y circular con la 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚:

DNI

Licencia de conducir vigente

Seguro al día

Cédula identificatoria del vehículo

Además, se reitera que 𝐞𝐥 𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐜𝐨 𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, artículo 39.

Cumplir con la normativa es fundamental para cuidar la seguridad de todos.

