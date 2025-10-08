Juegos Evita: Entre Ríos cosechó 57 medallas en Mar del Plata

La edición nacional de los Juegos Deportivos Evita 2025 finalizó este sábado al mediodía en Mar del Plata, donde Entre Ríos despidió una semana de competencia y convivencia con un balance altamente positivo.

La delegación provincial logró un total de 57 medallas: 20 de oro, 15 de plata y 22 de bronce. Los logros se distribuyeron entre deportes individuales y colectivos, tanto en el ámbito convencional como en el adaptado, reflejando la amplitud del trabajo deportivo que se desarrolla en todo el territorio entrerriano.

El evento reunió a miles de jóvenes de todo el país durante cinco días en 36 disciplinas -29 convencionales y 7 adaptadas-, consolidándose como la política pública más importante de inclusión deportiva en Argentina.

Desde la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes, se destacó la magnitud de la organización y la posibilidad que tuvieron los atletas de compartir experiencias, competir con pares de otras provincias y sumar vivencias que marcan su desarrollo humano y deportivo.

«Nuestros jóvenes demostraron que el deporte es mucho más que competencia: es trabajo en equipo, inclusión y aprendizaje; y como gestión provincial estamos orgullosos de haberlos podido acompañar», expresó el secretario general de la Gobernación Mauricio Colello.

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, valoró tanto el desempeño competitivo como la satisfacción de los jóvenes entrerrianos, resaltando la importancia de los encuentros, la convivencia y el aprendizaje como objetivos centrales de esta instancia nacional.

A la par de la intensa agenda de Mar del Plata, se remarcó que la Secretaría continúa trabajando en iniciativas estructurales para el deporte entrerriano, como la inminente implementación de la Ley de Mecenazgo, la firma de un convenio con Educación y el acompañamiento a proyectos de alcance internacional, entre ellos la postulación de Entre Ríos como sede de competencias de sóftbol.

Con este cierre, la provincia no solo deja en evidencia el esfuerzo y compromiso de sus deportistas y entrenadores, sino también la continuidad de una política deportiva que busca llegar a cada rincón del territorio, generando oportunidades de inclusión, formación y desarrollo.