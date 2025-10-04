Nuevo encuentro intersectorial para abordar la violencia sexual en niños y adolescentes

Integrantes de los conjuntos interdisciplinarios del Ministerio de Salud, el Consejo General de Educación (CGE), el Poder Judicial y del municipio anfitrión participaron de distintos paneles con el objetivo de fortalecer a las distintas instituciones en la detección, el abordaje y la implementación de protocolos en relación con la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes (Vsnnya) en Entre Ríos. La actividad se desarrolló en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) de Gualeguay, donde también se revisaron conceptualmente los instrumentos legales de acción para estos casos.

Desde la Dirección Materno Infanto Juvenil, dependiente la Dirección General de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) -del Ministerio de Salud-, se destacó la importancia del trabajo en equipo de modo interinstitucional en el abordaje de estas situaciones complejas que requieren la participación activa de la comunidad y reflexionó sobre la necesidad de activar «alertas permanentes» que sean hilo conductor para lograr la erradicación de las violencias en esta población. En tanto, el equipo del Consultorio Integral de las Adolescencias del hospital San Antonio trabajó sobre atención, promoción y prevención de la salud integral en las adolescencias.

Asimismo, desde el sector Educativo, referentes del área de Supervisión de la Dirección Departamental de Escuelas zonal abordaron la detección de situaciones de Vsnnya en el aula; mientras que por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Gualeguay, Mariángeles Shell presentó distintos relatos sobre intervenciones judiciales en situaciones de violencia sexual.

Finalmente, el fiscal coordinador en Paraná de la unidad especializada en Género del Poder Judicial de Entre Ríos, Leandro Dato, efectuó aportes para fortalecer el acceso a la Justicia de niños, niñas y adolescentes en las denuncias contra la integridad sexual y lesiones.

Cabe citar que durante toda la jornada se resaltó la importancia estratégica del abordaje de forma sistemática y sostenida de las intervenciones que se realizan desde el Estado mediante sus diferentes ministerios y niveles para poder dar respuesta eficiente a las situaciones de vulneración de derechos contra niñas, niños y adolescentes.