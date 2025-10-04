El 13 de octubre arranca la vacunación contra fiebre aftosa

La segunda campaña de vacunación contra fiebre aftosa de 2025 iniciará el 13 de octubre en la provincia y el costo de la dosis aplicada quedó en 2.650 pesos.

El operativo alcanza a todos los vacunos menores de dos años y se prevé inocular alrededor de 2,1 millones de cabezas en un período de 60 días. También se inoculará contra brucelosis a un precio de 1520 pesos.

Los datos expresan la conclusión de la asamblea la Fundación Contra Fiebre Aftosa que se concretó este jueves en la Cooperativa “El Pronunciamiento”, de Basavilbaso, con representación de productores de los 17 departamentos entrerrianos.

“Junto a productores de toda la provincia debatimos el presupuesto de la Fundación y a partir de un esfuerzo enorme mantenemos un plan sanitario serio y eficiente”, definió Luis Folmer, presidente de la entidad integrada por las tres mayores organizaciones gremiales: Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Federación Entrerriana de Cooperativas y Federación Agraria Argentina.