Concepción del Uruguay: Recuperan tráiler denunciado como robado hace más de un año

Según pudo saber Génesis24, la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal logró recuperar un tráiler tipo remolque que había sido denunciado como robado hace más de un año.

El procedimiento se llevó a cabo ayer, a las 20:10 horas, en una vivienda ubicada en la zona calle Dr. Lacava y Los Pinos.

El tráiler era buscado a raíz de una denuncia por robo realizada por su propietario en junio de 2024. Mediante tareas investigativas, el personal policial se dirigió al domicilio mencionado.

En el lugar, la propietaria del inmueble, una mujer de 28 años, quien manifestó tener el remolque a la venta. La mujer indicó a las autoridades que había adquirido el tráiler hace aproximadamente seis meses a un hombre.

Tras consultar con la Fiscalía de turno, se dispuso el secuestro inmediato del rodado, el cual posteriormente fue restituido a su legítimo propietario.

Comparte esto: Twitter

Facebook

