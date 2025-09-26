Renuevan alerta amarillo por fuertes lluvias y tormentas para siete departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por lluvias y tormentas para este sábado, en siete departamentos de la provincia, según informó el área de Defensa Civil de Entre Ríos.
La zona oeste de la provincia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los departamentos bajo alerta son La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Recomendaciones
Desde la provincia se insta a la población a tomar los recaudos necesarios y seguir las siguientes recomendaciones:
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan el correcto escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estar atentos ante la posible caída de granizo.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.