Renuevan alerta amarillo por fuertes lluvias y tormentas para siete departamentos

La zona oeste de la provincia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los departamentos bajo alerta son La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Recomendaciones

Desde la provincia se insta a la población a tomar los recaudos necesarios y seguir las siguientes recomendaciones: