Renuevan alerta amarillo por fuertes lluvias y tormentas para siete departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por lluvias y tormentas para este sábado, en siete departamentos de la provincia, según informó el área de Defensa Civil de Entre Ríos.

La zona oeste de la provincia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los departamentos bajo alerta son La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

 

Recomendaciones 

Desde la provincia se insta a la población a tomar los recaudos necesarios y seguir las siguientes recomendaciones:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan el correcto escurrimiento del agua.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atentos ante la posible caída de granizo.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
