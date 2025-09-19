Alumnas de la Orquesta Río de los pájaros en el Teatro Coliseo

Delfina Díaz Brau (flauta), Josefina Martín, Fernanda Godoy Dahlquist (violín) y la ex alumna Rocío Bousquet (viola), integraron la Orquesta Federal el pasado miércoles 17 de septiembre en el Teatro Coliseo CABA, siendo parte de la Gala Anual Solidaria “Sinfonía mágica” de la Fundación SOIJAr.

Más de 100 jóvenes músicos de todo el país colmaron el escenario del Teatro Coliseo para un evento donde la música y la magia fueron protagonistas. Con la dirección de Gaspar Scabuzzo, referente del teatro musical porteño, y con la participación especial de Laura Conforte, Sebastián Holz, Julián Pucheta, Lula Rosenthal, Inbal Comedi y la soprano Sofía Gaia, la Gala transportó al público en un viaje musical desde la tradición clásica a las melodías más memorables del cine y el teatro musical.

Los días previos, las alumnas convocadas asistieron a los ensayos en la ciudad de Chascomús, para presentarse por la tarde en el conocido teatro argentino.

Comparte esto: Twitter

Facebook

