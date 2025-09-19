Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día lunes 22 de septiembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela Nº 48 Recursos de Provincia. 3ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de PICCINI, Verónica Silvina. Licencia Artículo 16 U hasta 28/02/26. 3º grado. Turno mañana, de 8.00 a 12.00 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 83 «Mesopotamia Argentina». 3ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de ZAMBIAZZO Anahí. Licencia Artículo 16º U hasta el 16/10/2025. 2º grado. Turno tarde, de 13:15 a 18:15 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Normal Superior «Mariano Moreno». 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de CARMONA Jésica Licencia Artículo 12º B hasta el 17/10/2025. 4º grado. Turno mañana, de 07:00 a 12:05 hs. 1º LLAMADO

Maestro de Educación Tecnológica

Maestro de Educación Tecnológica Escuela N° 47 «Maestro Isaías Torres”. 2ª categoría. Zona urbana favorable. En reemplazo de ROTHERMEL, Analía Beatriz Licencia Artículo 12 A hasta el 01/10/2025. Turno rotativo. Comparte con Escuela Nº 91 “La Pampa”. 1º LLAMADO

Maestra de nivel inicial

Maestra de Sección de Nivel Inicial UENI N°1 «Aromitos». En reemplazo de OCAMPO Pamela Licencia Artículo 12 A hasta el 07/10/25. Sala 2 y 3 años. Turno mañana. 1º LLAMADO