Vecino uruguayense perdió la vida esta mañana tras choque frontal en ruta entrerriana

En la mañana de este jueves, cerca de las 7.20, se produjo un choque en el kilómetro 25.5 de la ruta provincial 16, cerca de la localidad de Cuchilla Redonda, en el departamento Gualeguaychú, que dejó como saldo un fallecido y cuatro heridos.

La víctima fatal fue identificada como Daniel Alejandro López, de 38 años, oriundo de Concepción del Uruguay.

El siniestro ocurrió cuando un Volkswagen Fox blanco y un Ford Ka rojo colisionaron de manera frontal, a unos 10 kilómetros de Larroque.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Ford Ka perdió la vida en el acto, mientras que cinco ocupantes resultaron lesionados de gravedad cuatro de ellos y el restante con heridas leves.

En primera instancia, todos fueron derivados al Hospital San Isidro Labrador de Larroque que dio una respuesta inmediata ante la emergencia del siniestro. Cerca de las 11, se organizó el traslado de los más graves hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú con ambulancias de apoyo que llegaron desde Gualeguay.

Se trata de tres hombres y dos mujeres, de entre 25 y 50 años, que se desempeñan en el sector administrativo del frigorífico Domvil, ubicado a poco más de 5 kilómetros del lugar del siniestro.

En tanto la conductora del VW Fox, de 28 años, sufrió fractura costal y politraumatismos y la otra mujer de 34 años fue diagnosticada con una fractura en su pierna izquierda.

Por su parte, un hombre de unos 45 años presenta lesiones graves con fractura en extremidad inferior, otro de 47 años tiene lesiones leves, excoriaciones y traumatismos en miembros inferiores y un joven unos 25 años fractura en ambas piernas.

Según la hipótesis que se manejan, el Ford Ka rojo, conducido por la víctima fatal, viajaba en sentido a Gualeguay. Aparentemente, por la calzada húmeda a raíz de la lluvia podría haber despistado y cruzado de carril.

En tanto, el Volkswagen Fox blanco se dirigía hacia Larroque. Este vehículo se prendió fuego y los ocupantes lograron salir y fueron asistidos por un médico que pasaba por el lugar hasta la llegada de la ambulancia y los bomberos voluntarios de Larroque.

La víctima fatal es la número 100 en los nueve meses que van del año. (R2820)