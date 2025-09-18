Concepción del Uruguay: Bache provocó que motociclista chocará contra automóvil y sufriera lesiones graves

Según pudo saber Génesis24, un motociclista de 29 años resultó con fractura de tibia, luego de colisionar con un automóvil. El siniestro ocurrió anoche en la calle Despertar Del Obrero, entre Sarmiento y Sampay.

El hecho se produjo cuando un motociclista de 29 años, que circulaba en una Suzuki AX100, perdió el control de su vehículo al toparse con un bache en la calzada.

Esto provocó que impactara contra un Peugeot 206, que era conducido por un hombre de 40 años, quien iba acompañado por su familia.

El motociclista fue trasladado al hospital, donde el médico de policía constató las lesiones de gravedad. Por su parte, el conductor del automóvil y sus acompañantes resultaron ilesos.

