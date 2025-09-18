Un fallecido en choque frontal sobre ruta provincial 16, cerca de Larroque

Una persona murió y otras cinco cinco resultaron heridas tras un choque frontal y posterior incendio sobre ruta provincial 16, a la altura de Larroque. Otras cinco personas resultaron con lesiones. Se confirmó que uno de los dos conductores invadió el carril contrario.
Un fatal accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves en la ruta provincial 16, en la zona de Larroque. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 25,5 e involucró a dos vehículos: un Volkswagen Fox blanco y un Ford Ka rojo. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el VW Fox circulaba en sentido Gualeguay-Larroque, mientras que el Ford Ka lo hacía en dirección contraria.
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Ford Ka perdió la vida en el lugar de manera instantánea. En tanto, las cinco personas que se trasladaban en el VW Fox resultaron con lesiones y debieron ser asistidas por personal de emergencias médicas.
Al respecto, el subjefe de la comisaría de Larroque, Marcos Romero, indicó a Elonce que “se presume que el vehículo rojo fue el que se cruzó de carril; aparentemente, se habría despistado y cruzó al carril contrario por donde transitaba el otro auto”.
“Se estima que podría haber ido a alta velocidad, pero eso será establecido por las pericias de Criminalística”, aclaró.
Las inclemencias climáticas podrían haber sido un condicionante en el fatal siniestro.
Choque e incendio
“Fue un impacto grave y el vehículo blanco terminó incendiado, quemándose en su totalidad. En el que auto que se quemó iban las cinco personas que fueron rescatadas por eventuales automovilistas”, completó el subcomisario.
En ese sentido, el funcionario policial confirmó que, de los ocupantes del VW Fox, se supo que “uno es oriundo de Larroque y el resto, de Gualeguay”. “Se presume que estas personas se dirigían a Larroque porque prestan servicio en una fábrica de esa localidad”, completó Romero. Los heridos estaban siendo asistidos en el hospital San Isidro Labrador de Larroque, y aún se desconoce la gravedad de las lesiones.
Hasta el momento, la víctima fatal no había sido identificada. Elonce