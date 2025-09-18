Expo Rural 2025: expertos del INTA explicarán cómo usar drones para proteger cultivos

Concepción del Uruguay se prepara para vivir una de las jornadas más innovadoras en el marco de la Expo Rural 2025, que se desarrollará del 26 al 28 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural (Autovía 14, km 132).

Este año, la tecnología aplicada al agro tendrá un espacio destacado con la charla técnica AgTech sobre el uso de drones en protección vegetal, orientada a productores, asesores y empresas del sector, que se llevará a cabo el sábado 27 a las 11hs.

Contenidos de la charla

La disertación abordará la importancia de lograr impactos efectivos en la aplicación de fitosanitarios mediante drones, considerando:

Tipos de coberturas y su eficiencia.

Diferencias según cultivos y rotaciones.

Variables técnicas para evitar fallas en la implementación.

La transición desde lo técnico a lo aplicado en el uso de esta tecnología emergente.

Disertantes de primer nivel

El panel estará integrado por reconocidos especialistas de INTA Concepción del Uruguay y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU):

Ing. Agr. MSc. Eduardo Daniel Romani

Investigador en Entomología y Protección Vegetal – INTA EEA Concepción del Uruguay.

Docente en Zoología Agrícola y Terapéutica Vegetal.

Docente y tutor en la Maestría Binacional en Gestión de Cultivos Extensivos (Argentina – Alemania).

Ing. Agr. MSc. Andrés Rampoldi

Investigador en Disherbología y Protección Vegetal – INTA EEA Concepción del Uruguay.

Docente en Terapéutica Vegetal y Disherbología.

Director Académico y Docente de la Maestría Binacional en Gestión de Cultivos Extensivos (UCU – Universidad de Neubrandenburgo, Alemania).

Coordinador de Investigación en la Facultad de Ciencias Agrarias (UCU).

Demostraciones prácticas con drones en el predio

Además de la charla, empresas expositoras que comercializan Drones Agrícolas, realizarán demostraciones dinámicas en vivo, simulando aplicaciones de fitosanitarios en condiciones de campo, lo que permitirá a los asistentes conocer de primera mano el potencial de esta tecnología.

Detalles del evento

Evento: Expo Rural de Concepción del Uruguay

Expo Rural de Concepción del Uruguay Fecha: 26, 27 y 28 de septiembre de 2025

26, 27 y 28 de septiembre de 2025 Lugar: Predio de la Sociedad Rural, Autovía 14 – km 132

Invitamos a productores, técnicos, asesores y público interesado en innovación agrícola a participar de esta actividad única, donde la ciencia y la tecnología se unen para potenciar la producción agropecuaria.

