Llega una nueva edición del «Caseros Detona»

Este sábado 20 de septiembre en el predio del ex Ferrocarril los jóvenes de la localidad y de la región celebrarán el Día del Estudiante y el comienzo de la Primavera con una nueva edición del “Caseros DETONA”.

Desde las 16:00 horas se realizarán competencias de vóley, fútbol tenis y tejo, y a partir de las 19:00 horas se presentará el DJ Renzo Rosset y más tarde el show de EME CUMBIA.

La animación estará a cargo de Alan Bauza.

Habrá servicio de cantina a beneficio de la Promo ´25 de Caseros, y estarán presentes artesanos y emprendedores locales.

En caso de lluvia el evento quedará suspendido.

