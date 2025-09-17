Frigerio encabezó una reunión de gabinete en Hernández y reafirmó el compromiso con las prioridades locales

El encuentro se realizó en el Salón Cultural de la ciudad y participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, ministros del gabinete provincial, así como secretarios del ámbito local.

Durante la reunión se abordaron diversos temas vinculados a las necesidades más urgentes de la comunidad. En este sentido, Frigerio destacó que «las prioridades que nos marcó el intendente pasan a ser nuestras prioridades también. El intendente y su equipo son quienes mejor conocen las problemáticas de los vecinos, y eso lo tenemos que tomar como una base para avanzar en conjunto en la solución de los problemas».

Entre los temas tratados, se mencionó la necesidad de avanzar en obras de infraestructura como un pozo de agua, la mejora de accesos y la pavimentación de calles. Asimismo, se discutió la situación de recursos municipales que actualmente no pueden ser utilizados. «Vamos a trabajar para destrabar esos fondos, de modo que el municipio pueda destinarlos a obras que hoy son prioritarias», sostuvo el gobernador. Frigerio también hizo referencia a la situación edilicia de una escuela centenaria de la localidad que requiere reparaciones. «Nos llevamos esa preocupación y el compromiso de dar una a los temas planteados», afirmó.

También asistieron los presidentes del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals; de Vialidad Provincial, Ezequiel Donda; y el senador departamental Rafael Cavagna.

Por su parte, el intendente de Hernández, Luis Gaioli, agradeció al mandatario por «haber decidido hacer la reunión de gabinete ampliado en Hernández». «Esto es para nosotros muy importante», destacó, y comentó que durante el encuentro se realizaron «planteos de cuestiones administrativas y de obras necesarias para el desarrollo de nuestra localidad, como asfaltado y enripiado de un camino de acceso alternativo para el tránsito pesado». Además, adelantó que para avanzar en esos temas se acordó mantener futuras reuniones con los responsables de las distintas áreas del ministerio.

Durante su visita, el mandatario recorrió la escuela N° 9 Félix Frías, el playón del polideportivo y la Biblioteca Popular La Vieja Estación, donde pudo dialogar con vecinos y referentes locales sobre las principales demandas de la comunidad.