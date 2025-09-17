VIDEO: Detenido por el crimen en Basavilbaso había amenazado de muerte a la víctima

Jorge Lasota fue imputado por el homicidio de Gabriel Parreño en Basavilbaso. Se conoció un video en que el acusado había había amenazado de muerte a la víctima por, según dijo, hackearle sus teléfonos celulares.
La ciudad de Basavilbaso continúa conmocionada tras el crimen de Gabriel Parreño, de 42 años, hallado sin vida el miércoles pasado en su vivienda de calle Podestá al 961. La autopsia determinó que la muerte se produjo al menos 72 horas antes y que la víctima recibió más de veinte heridas punzocortantes.
El fiscal Eduardo Santo imputó a Jorge Lasota como principal sospechoso del homicidio. El acusado estaba detenido desde el martes por una denuncia de Amenazas Calificadas realizada por su expareja, quien lo había denunciado por violencia de género tras un incidente en su domicilio.
En los días previos al hallazgo del cuerpo, Lasota brindó declaraciones en la radio FM Riel, donde sostuvo que había sido víctima de un hackeo en su teléfono celular y apuntó contra Parreño, que trabajaba en informática. Según su relato, Parreño había intervenido sus dispositivos y lo espiaba, situación que repitió en varias oportunidades en medios locales y en denuncias presentadas ante la Justicia.
“Tengo dos teléfonos hackeados, porque quiero llamar y me desvían las llamadas”, sostuvo al acusar que sus aparatos estaban “clonados”. De hecho, indicó que radicó policial correspondiente y en la comisaría dijo a los uniformados: “Córtalo porque voy y lo mato”.
“La bronca mía fue cuando mi hijo, como a las 4 de la mañana, me dijo que le andaban mal las cosas en el celular. Ahí dije cortala porque lo mato”, relató en la entrevista con el medio radial de Basavilbaso.
Cronología de los hechos
El sospechoso fue detenido el 9 de septiembre tras denuncias por violencia de género realizadas por su expareja y en representación de su hijo de 15 años. El menor acusó a su padre de amenazas con arma de fuego, agresiones físicas y retención contra su voluntad. Tras un intento de fuga, el hombre se entregó y quedó alojado en la Comisaría de Basavilbaso.
Y al día siguiente se encontró el cuerpo sin vida de Parreño en su domicilio, con múltiples heridas de arma blanca. Vecinos de la zona señalaron haber escuchado gritos y una discusión en la vivienda de la víctima en la madrugada del lunes. Testigos también indicaron haber visto a un hombre con características similares a Lasota circulando en bicicleta cerca del domicilio.
La investigación incluyó allanamientos en distintos domicilios donde se secuestraron prendas de vestir, calzado y otros elementos. Algunas de esas pertenencias presentaban manchas que fueron sometidas a pericias forenses. Además, un cuchillo encontrado en inmediaciones de la casa de la víctima fue entregado a la policía y analizado para determinar si guarda relación con el crimen.
La fiscalía revisó imágenes de al menos 17 cámaras de seguridad en las que se observa a un hombre en bicicleta que coincide con la descripción del sospechoso. Entre los elementos secuestrados se halló un pasamontañas similar al que aparece en los registros fílmicos.
Mientras tanto, la causa avanza con los peritajes de ADN recolectados en la escena del crimen, que serán comparados con muestras del imputado para confirmar su participación en el homicidio.
