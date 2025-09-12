Gualeguaychú será la próxima parada del TC850

El campeonato entrerriano del TC850 continuará en el autódromo Ciudad de Gualeguaychú, según informó la categoría de los Fiat 600 que reúne a pilotos de distintos puntos de la provincia. La cita será el 20 y 21 de septiembre y pondrá en juego el Gran Premio Der Gummi, por la séptima fecha de la temporada.

La última vez que el TC850 visitó el trazado de la Capital Nacional del Carnaval fue el 9 de junio de 2024 y el ganador fue Alejandro Cisneros; segundo finalizó Fabio Todone y tercero, Rodrigo Miraglio.

Cabe destacar que el certamen viene de tener una doble fecha en el autódromo Ciudad de Paraná, del Club de Volantes Entrerrianos (CVE). El seguiense Fabio Todone ganó en ambas competencias, pero en la primera estuvo acompañado en el podio por Román Fontana y Alejandro Cuestas, segundo y tercero, respectivamente. En tanto que en la siguiente carrera, Pablo Morales y Fontana lo secundaron.

Entre los Seniors, categoría para los pilotos de más de 50 años, resultaron ganadores Fernando Fusaro y el exciclista y triatleta Gonzalo Salas.

Al cabo de seis fechas, las posiciones son lideradas por Fabio Todone (163 puntos), seguido por Rodrigo Miraglio, el último campeón (153) y Pablo Morales (139). Entre los Seniors, encabeza las posiciones Mariano Mendiburo (139); su escolta es Gonzalo Salas (133) y tercero se ubica Fernando Fusaro (125).