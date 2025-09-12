Dpto. Uruguay: Mujer sufrió el robo 3.000 dólares que estaban destinados a una prótesis para su esposo

Una vecina de Basavilbaso cayó en una estafa telefónica: entregó 3.000 dólares que había ahorrado con su esposo para una prótesis. La Policía investiga y advierte a la comunidad sobre este tipo de maniobras.
Un nuevo caso de estafa telefónica llamó la atención en la ciudad de Basavilbaso. En las últimas horas, una adulta mayor fue engañada por un delincuente que, haciéndose pasar por un familiar, le sustrajo 3.000 dólares que la mujer había reunido junto a su esposo para pagar una prótesis de rodilla.
El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 16:45 en una vivienda de calle Dorrego 541. Según pudo confirmar Fm Riel, la víctima recibió un llamado de un supuesto primo que, con un discurso convincente, le consultó si tenía dólares para cambiar. El estafador le indicó que pasaría un hombre de apellido “López” a retirarlos.
Cómo fue la maniobra delictiva
Minutos después, un joven delgado vestido de azul se presentó en la casa. La mujer, confiada en las indicaciones del falso familiar, entregó el dinero en una bolsa de nylon negra. El supuesto enviado tomó el botín y se retiró caminando.
La víctima recién advirtió la maniobra cuando regresó su esposo y juntos recordaron entre lágrimas el esfuerzo que había significado reunir esos 3.000 dólares. De inmediato, avisaron a su hijo, quien radicó la denuncia policial.
Investigación en marcha
La Policía local montó rápidamente un operativo que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. Trascendió que ya existen imágenes clave para la investigación y se sospecha que el estafador contó con apoyo desde un vehículo que es intensamente buscado.
El subcomisario Dr. Alberto Decurgez llamó a la comunidad a extremar precauciones y remarcó: “Es fundamental instruir a los adultos mayores, especialmente a quienes poseen telefonía fija, para evitar que sean blanco de estas maniobras”.
Recomendaciones de la Policía
Las autoridades reiteraron que nunca se debe entregar dinero a desconocidos ni realizar operaciones sin confirmar previamente y de manera directa la identidad de la persona que lo solicita.
El caso generó preocupación en Basavilbaso, donde vecinos expresaron su solidaridad con la familia estafada y reclamaron medidas para frenar este tipo de delitos que tienen como principales víctimas a los adultos mayores.
