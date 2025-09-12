Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025. Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente. El mismo se realizará de forma presencial, el día lunes 15 de septiembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina. Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial. En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel. MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE Maestro de ciclo Escuela N° 2 Juan José Viamonte. 1ª categoría. Zona urbana favorable. En reemplazo de Velázquez Challiol, Nadia. Licencia Artículo 12 A hasta 24/09/2025. 1º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 1º LLAMADO.

MAU

MAU Escuela N° 38 «Roque Sáenz Peña». Zona favorable. En reemplazo de ORNETTI Laura Yamila Licencia Artículo 16 U hasta 31/12/25. Turno mañana, de 8:45 a 12:45 hs. 1º LLAMADO

MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela N° 9 «Matías Zapiola». 2º categoría. Zona favorable- 2ª categoría. Basavilbaso. En reemplazo de GARCÍA, Rosana Noemí Licencia Artículo 12 B hasta el 04/10/25. 5º grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs. 4º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 11 “18 de Octubre”. 4ª categoría, NINA. Zona rural favorable. Ex Ruta Provincial N° 24, en reemplazo de GATTI María. Licencia Artículo 12 B hasta 27/09/2025. 4º grado. Turno mañana de 8:30 a 12:30 hs. 7º LLAMADO

Maestra de ciclo Escuela N° 47 «Maestro Isaías Torres». 2ª categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de VALENZUELA, Norma Licencia Artículo 12 A hasta el 03/10/25. 6º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 4º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 86 “Corrientes”. 3° categoría. Zona favorable. En reemplazo de SALAYDA Marina Daiana. Licencia Artículo 16 U hasta el 01/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 12º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 93 «Santiago del Estero», 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de BONNOT Victoria Licencia Artículo 12º B hasta el 10/10/25. 2º grado Turno mañana, de 7 a 12 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 117 “20 de Junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de DELZART, Nora Licencia Artículo 14 hasta 30/9/25. 5º grado. Turno mañana, de 7.00 hs. a 12.00 hs. 5º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 118 «La Capitana María Remedios del Valle». Zona favorable. En reemplazo de CERGNEUX Adriana Martina Licencia Artículo 16 Q hasta 31/12/25. 4º grado. Turno mañana. 1º LLAMADO

Maestro de Educación Agropecuaria

Maestro de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 «San Luis». 3ª categoría. Zona favorable. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Artículo 12 C hasta el 21/09/25, de 11:25 a 15:30 hs. 7º LLAMADO

Modalidad Especial

Psicopedagogo

Técnico Auxiliar Psicopedagogo. Equipo Orientación Educativa, radio modalidad Jóvenes y Adultos/Secundaria. Cargo vacante por jubilación Pujol Rosana Resolución 003893/25. Turno rotativo. Abierto. 8º LLAMADO

MOI

MOI Escuela Nº 10 Dolores C de Urquiza. Zona Favorable. En reemplazo Romero Jennifer. Licencia Artículo 12 C hasta 22/09/25. Turno tarde, de 13 a 17 hs. 3º LLAMADO

